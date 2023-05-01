«Прощай»: скорбящая Алла Пугачева вышла на связь из Израиля

30 апреля на 85-м году жизни скончался модельер Вячеслав Зайцев. Его доставили в реанимацию с обильным желудочным кровотечением, но спасти его так и не удалось. Российский кутюрье всю свою жизнь посвятил моде, благодаря чему стал известен на весь мир, а на Родине был признанным законодателем стиля. За годы в профессии Вячеслав Михайлович посотрудничал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, которые, узнав о смерти друга, поспешили почтить его память в социальных сетях.

Клиенткой Зайцева была и Примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Именно он придумал и сшил для певицы ее знаменитые концертные балахоны, которые долгие годы были ее визитной карточкой. Получив печальные новости, артистка, проживающая уже несколько месяцев в Израиле, решила выйти на связь с подписчиками личного блога. Она опубликовала архивный снимок модельера, на котором он еще совсем молодой, и написала: «Прощай, мой друг. Спасибо за все!»

Примечательно, что последние годы Алла Борисовна не общалась с создателем своих знаменитых образов. Еще в 90-х она сменила дизайнера и стала сотрудничать с Валентином Юдашкиным. Помириться с Зайцевым в последствии ей все-таки удалось, но общение их было уже не столь тесным. А когда Вячеслав Михайлович заболел, так вообще почти сошло на нет.

Напомним, что российский кутюрье хоть и оставался в центре модных событий страны, но из-за болезни Паркинсона вел непубличный образ жизни, поэтому предпочитал не общаться с журналистами. Однако на одном из показов прессе все-таки удалось взять интервью у Зайцева, благодаря чему стали известны его последние откровения.