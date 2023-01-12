Прощай, Элджей: Настя Ивлеева окончательно распрощалась с бывшими и улетела на отдых с новым любимым

На днях Настя Ивлеева дала первый и последний комментарий по поводу отношений с бывшим мужем Элджеем. Блогер заявила, что оставила всех своих экс-возлюбленных в 2022 году. Это касается и победителя реалити-шоу «Сердце Ивлеевой» Алексея Зловедова. На Новый год телеведущая отправилась в Нью-Йорк, а недавно вернулась в Москву. Правда, ненадолго. Уже сегодня Настя рассказала, что вновь улетела из страны. И причем не одна.

В личном блоге Ивлеева оставила интригующую сторис, в которой призналась, что отдыхает с любимым мужчиной. «Ну что, новость хайп! Я улетела отдыхать со своим любимым человеком», - написала Настя в Сети. При этом никаких больше комментариев телеведущая давать не стала. А на другой странице, где она публикует более личный контент, Ивлеева поделилась несколькими снимками с пляжа. Однако таинственный новый избранник на них не засветился.

Действительно ли Настя так скоро нашла любовь или же она вновь «водит всех за нос» - неизвестно. Остается ждать, когда же блогер сама выйдет на связь и объяснится.

Напомним, что ранее появилась информация, что в 2023 году бывший муж Ивлеевой Элджей перестал скрывать свои новые отношения. Недавно он посетил день рождения друга в компании девушки. Поклонники подметили, что новая избранница певца уж слишком похожа на Настю. Да и зовут ее так же.