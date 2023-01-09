Новая Настя: Элджей перестал скрывать отношения с копией Ивлеевой

Весной 2021 года рэпер Элджей и блогер Анастасия Ивлеева расстались. Супруги разошлись по обоюдному согласию и сохранили дружеские отношения, которые поддерживают по сей день. Поклонники постоянно надеются, что пара вновь воссоединится, ведь артисты не раз появлялись вместе на публике и даже целовались. Но после Нового года Настя заявила, что оставляет всех своих бывших в прошлом, а сам Элджей вышел с свет с новой девушкой.

В конце прошлого года Ивлеева приняла участие в реалити-шоу телеканала «Пятница!», в котором пыталась найти свою любовь. В проекте победил бывший молодой человек телеведущий Алексей Зловедов, но, как выяснилось, отношения у пары после финала «Сердца Ивлеевой» не продолжились. На Новый год Настя улетела в Нью-Йорк и сообщила поклонникам, что отныне забывает всех своих прошлых ухажеров, и это касается обоих Алексеев.

После заявления блогера скрывать свою личную жизнь перестал и Элджей. На днях прошел день рождения друга рэпера Арута, на котором он появился в компании блондинки с короткой стрижкой. Ее даже сначала перепутали с Настей Ивлеевой, но, как оказалось, это все же не она. Просто от своего типажа музыкант далеко не ушел.

Новая избранница Элджей – фотограф Анастасия, которая уже долгое время сотрудничает с ним. Ранее уже появлялись слухи об их романе, вот только пара никак их не комментировала. В прочем, они и сейчас предпочитают молчать. Но на мероприятии они постоянно держались вместе и обнимались, что и является подтверждением их романтических чувств друг к другу.