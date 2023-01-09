Новая Настя: Элджей перестал скрывать отношения с копией Ивлеевой
Элджей перестал скрывать отношения с новой возлюбленной, похожей на Настю Ивлееву.
Фото: Kashaev Pavel/East News
Весной 2021 года рэпер Элджей и блогер Анастасия Ивлеева расстались. Супруги разошлись по обоюдному согласию и сохранили дружеские отношения, которые поддерживают по сей день. Поклонники постоянно надеются, что пара вновь воссоединится, ведь артисты не раз появлялись вместе на публике и даже целовались. Но после Нового года Настя заявила, что оставляет всех своих бывших в прошлом, а сам Элджей вышел с свет с новой девушкой.
В конце прошлого года Ивлеева приняла участие в реалити-шоу телеканала «Пятница!», в котором пыталась найти свою любовь. В проекте победил бывший молодой человек телеведущий Алексей Зловедов, но, как выяснилось, отношения у пары после финала «Сердца Ивлеевой» не продолжились. На Новый год Настя улетела в Нью-Йорк и сообщила поклонникам, что отныне забывает всех своих прошлых ухажеров, и это касается обоих Алексеев.
После заявления блогера скрывать свою личную жизнь перестал и Элджей. На днях прошел день рождения друга рэпера Арута, на котором он появился в компании блондинки с короткой стрижкой. Ее даже сначала перепутали с Настей Ивлеевой, но, как оказалось, это все же не она. Просто от своего типажа музыкант далеко не ушел.
Новая избранница Элджей – фотограф Анастасия, которая уже долгое время сотрудничает с ним. Ранее уже появлялись слухи об их романе, вот только пара никак их не комментировала. В прочем, они и сейчас предпочитают молчать. Но на мероприятии они постоянно держались вместе и обнимались, что и является подтверждением их романтических чувств друг к другу.
Элджей с новой девушкой
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
По словам поклонников, новая Настя – абсолютная копия бывшей жены Элджея. У нее короткая стрижка, светлый цвет волос, а в одежде она предпочитает «пацанский» стиль, но при этом она может выглядеть и как настоящая леди.
Напомним, что в свое время Ивлеева и Элджей тоже долго не подтверждали свои отношения, так что комментариев по поводу нового романа рэпера, возможно, стоит ждать еще не скоро.
Ранее стало известно, что Настя Ивлеева до сих пор не сменила фамилию бывшего мужа.