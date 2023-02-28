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17:37, 28 февраля 2023
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Просьбу дать билет игнорировали: Алла Пугачева и Максим Галкин* не желают общаться с Раймондом Паулсом

Раймонд Паулс рассказал, что Алла Пугачева и Максим Галкин* стали редко с ним общаться.

Просьбу дать билет игнорировали: Алла Пугачева и Максим Галкин* не желают общаться с Раймондом Паулсом

Фото: Strunin Andrey/East News

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс рассказал, что певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) не желают с ним общаться. Они долго игнорировали просьбу дать пару билетов на выступление в Юрмале предстоящим летом.

«Теперь мы очень редко общаемся», - рассказал Паулс.

Он сообщил, что чета иногда приезжает в Юрмалу, а летом у Галкина* должен состояться там концерт.

«Выпросил у них два билетика на его выступление», - пожаловался Паулс.

Композитор заявил, что старается сохранить дружеские отношения с артистами, и выразил им свое уважение.

Ранее стало известно, что Пугачеву обокрали в Израиле на 38 млн рублей. Ни певица, ни ее муж не комментировали эту информацию.

Источник фото:Strunin Andrey/East News
Источник:Абзац
Теги:
Алла Пугачева
Максим Галкин
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