Просьбу дать билет игнорировали: Алла Пугачева и Максим Галкин* не желают общаться с Раймондом Паулсом
Раймонд Паулс рассказал, что Алла Пугачева и Максим Галкин* стали редко с ним общаться.
Фото: Strunin Andrey/East News
Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс рассказал, что певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) не желают с ним общаться. Они долго игнорировали просьбу дать пару билетов на выступление в Юрмале предстоящим летом.
«Теперь мы очень редко общаемся», - рассказал Паулс.
Он сообщил, что чета иногда приезжает в Юрмалу, а летом у Галкина* должен состояться там концерт.
«Выпросил у них два билетика на его выступление», - пожаловался Паулс.
Композитор заявил, что старается сохранить дружеские отношения с артистами, и выразил им свое уважение.
Ранее стало известно, что Пугачеву обокрали в Израиле на 38 млн рублей. Ни певица, ни ее муж не комментировали эту информацию.