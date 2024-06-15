«Это моя больная тема»: Катя Жужа высказалась о ссоре с бывшей подругой Анной Асти

Катя Жужа призналась, что хотела бы помириться с бывшей подругой Анной Асти. Об этом 36-летняя телеведущая сообщила в социальных сетях.

Звезды прекратили общение после ухода Анны Асти из группы Artik & Asti. Тогда Катя Жужа выложила совместную фотографию с Артемом Умрихиным и новой солисткой Севиль Велиевой, а пользователи Сети посчитали это предательством по отношению к Анне.

В свою очередь, Катя Жужа заявила, что не будет прекращать дружить с Умрихиным только из-за того, что Анна Асти перестала с ним работать.

В 2022 году телеведущая уехала из России и с тех пор нечасто появляется на родине, из-за чего ей пришлось прекратить общение со многими знакомыми. И вот недавно подписчики поинтересовались, общается ли Катя Жужа с давней подругой Анной Асти.

«Это моя больная тема. Для меня этот человек был одним из самых близких... Надеюсь, судьба нас когда-нибудь сведет, и мы сможем поговорить», – прокомментировала Жужа.

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