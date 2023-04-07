«Прорвемся»: 48-летняя Диана Арбенина отреагировала на отмену концертов словами из песни

Диана Арбенина не входит в число тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Несмотря на это, артистка любима публикой уже много лет. На днях появилась тревожная новость. Сообщалось о массовой отмене концертов певицы, и причиной этого стала ее политическая позиция. Долгое время Арбенина никак не комментировала ситуацию, однако недавно она вышла на связь и прервала молчание.

Диана не стала отвечать на провокации. Вместо этого на процитировала слова из своей песни «Гавань». «Не бойся — над нами звезда. Не бойся и стой на своем. Мы вместе все переживем… Прорвемся, к черту покой», — написала артистка.

Видимо, подобными строками она хотела сказать, что не планирует опускать руки и верит в лучший исход ситуации. Кроме того, знаменитость обратилась и к своим преданным поклонникам.

Так, Диана перечислила города, в которых выступление отменилось, а также поблагодарила слушателей за их поддержку. «Следите за объявлением новых дат! Друзья, мы очень ценим вашу поддержку», — высказалась Арбенина.

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