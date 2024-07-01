«Не всегда значимая информация»: Анастасия Решетова отреагировала на жесткий выпад Алсу

Накануне певица Алсу, которая недавно объявила о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака, жестко высказалась о предполагаемой любовнице мужа, модели Анастасии Решетовой. В личном блоге «разлучница» отреагировала на публичный выпад в свой адрес.

Алсу отметила, что у нее наступил «предел терпения» и что пора «называть вещи своими именами» и не упустила возможности высмеять свою предполагаемую соперницу Анастасию Решетову. Артистка намекнула, что модель является «девушкой с низкой социальной ответственностью», и заявила, что «сделала ей рекламу».

Анастасия Решетова, которую подозревают в связи с экс-супругом Алсу, не стала молчать и косвенно высказалась о нападках в свой адрес. Модель отметила, что ее не задевает негатив, поскольку она выработала привычку фокусироваться на «действительно важных задачах», не обращая внимание на «не всегда значимую информацию».

«Раньше я сильно недооценивала один ключевой момент в любом деле — это фокус. Например, эффективность моей тренировки мгновенно поменялась в ровно тот момент, когда я направила всю свою концентрацию на мяч. В нашем динамичном мире с его бесконечным потоком не всегда значимой информации очень легко отвлекаться от действительно важных задач», — заявила Анастасия Решетова.

В заключение модель добавила фразу на английском языке: «Try to stay focused», что в переводе означает: «Старайтесь оставаться сосредоточенными».

Напомним, Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года. У певицы и бизнесмена трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль. В конце мая артистка подала на развод. Причина разрыва не разглашается, однако, как утверждали источники, близкие к семье, супруги уже давно не жили вместе. Более того, сообщалось, что предприниматель постоянно изменял знаменитости, а одной из его предполагаемых любовниц назвали Анастасию Решетову.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Решетова ответила на обвинения в романе с мужем Алсу.