«Пророческие слова»: Игорь Наджиев рассказал, что знал об Алле Пугачевой Тальков

Российский певец Игорь Наджиев поделился мнением и поведении уехавшей из РФ Аллы Пугачевой. Об этом пишет aif.ru.

Музыкант рассказал, что пребывает в шоте от поведения и высказываний Примадонны. При этом он уточнил, что его звездный коллега Игорь Тальков, посвятивший Пугачевой одну из своих песен, чувствовал, что «она всегда думала только о себе одной».

«Был шоу-бизнес, во главе которого, как на верхушке айсберга, стояла она, Пугачева. И, чего скрывать, она очень много решала. Игорек Тальков, царствие ему небесное, понял все про Пугачеву. Понял, как никто другой. В 1991-м он неслучайно ведь написал песню „Звезда“. „Ты светишь себе, себе и только, холодный свет не греет нисколько, звезда“. Он это про неё написал. Очень пророчески. Сейчас мы это все видим», — заявил Наджиев.

Исполнитель подчеркнул, что уехавшая с началом СВО Пугачева «могла войти в сонм великих русских певиц», однако своими высказываниями уничтожила собственную репутацию.

«Алла Борисовна, вы своими собственными руками уничтожили то, что создавали столько лет — свое собственное доброе имя», — резюмировал он.

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