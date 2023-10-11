«Проревела всю программу»: Роман Костомаров довел Леру Кудрявцеву до слез

Лера Кудрявцева призналась, что попросила команду шоу «Секрет на миллион» вырезать из выпуска с Романом Костомаровым фрагмент, где она плачет. Об этом телеведущая рассказала в беседе с Kp.ru.

На съемках актриса впервые увидела спортсмена «в таком состоянии» и не смогла сдержать эмоций.

«Потом я попросила, чтобы на монтаже все мои слезы вырезали. Не хотела, чтобы зрители видели, как я проревела всю программу», – поделилась она.

По словам Леры Кудрявцевой, олимпийский чемпион не хочет, чтобы кто-то испытывал к нему жалость. В передаче Костомаров отметил, что у него есть сильная мотивация снова встать на коньки. Телеведущая верит в фигуриста.

«Уверена, что он все сможет. Рома – настоящий герой», – добавила Кудрявцева.

Кроме того, спортсмен поделился подробностями о своей госпитализации, а также о периоде реабилитации и жизни с протезами. Как оказалось, после ампутации конечностей Роман Костомаров испытывает фантомные боли.

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