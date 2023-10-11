«Первый раз в жизни»: у жены Князя из «Короля и Шута» арестовали счета

У звезды сериала «Король и Шут» Веры Вольт арестовали счета в банке после того, как она проиграла суд. Об этом актриса рассказала в своем Telegram-канале.

Вера Вольт узнала о санкциях, когда зашла в мобильное приложение банка.

«Оказывается, ты проиграл суд, о котором слышишь первый раз в жизни», – подчеркнула она.

Затем актриса решила узнать о подробностях судебного процесса и связалась с юристом. По словам девушки, ситуация «спорная». Вера Вольт призналась, что в тот момент почувствовала себя «маленьким винтиком в огромной машине».

Оказывается, девушка заявила в полицию на человека, который был должен ей 700 тысяч рублей. Только вот спустя пять месяцев деньги актрисе так и не вернули.

При этом о предстоящем суде Веру Вольт никак не предупредили. Знаменитость не получала уведомлений ни на Госуслугах, ни по почте.

«Но когда на меня подает в суд государственная структура, то у меня без уведомления арестовывают счета», – сетует она.

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