Опубликовано 13 февраля 2024, 21:32
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«Пропускала пожилую женщину»: в Bentley Лерчек влетел BMW
Блогер Лерчек на Bentley попала в аварию, пропуская пожилую женщину.
© Freepik
Блогер Лерчек попала в аварию на Рочдельской улице в Москве. Она сообщила, что пропускала женщину на пешеходном переходе.
«Пожилую женщину пропускала, и в меня въехали», - сказала Лерчек Telegram-каналу SHOT.
В ее Bentley голубого цвета влетел автомобиль BMW. Лерчек ударилась головой и коленом.
Машина получила незначительные повреждения: придется поменять бампер, пострадала буква N на надписи.
После инцидента Лерчек заявила: «Главное, что все живы и здоровы».
На вопрос, не жалко ли ей машину, блогер ответила: «Это всего лишь железяка».
На место аварии приехал муж Лерчек Артем Чекалин. Вместе они отправились оформлять ДТП в ГИБДД.
Ранее 13 февраля Лерчек сообщала, что ее семья переехала в новый дом с бассейном.