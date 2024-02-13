«Пропускала пожилую женщину»: в Bentley Лерчек влетел BMW

Блогер Лерчек попала в аварию на Рочдельской улице в Москве. Она сообщила, что пропускала женщину на пешеходном переходе.

«Пожилую женщину пропускала, и в меня въехали», - сказала Лерчек Telegram-каналу SHOT.

В ее Bentley голубого цвета влетел автомобиль BMW. Лерчек ударилась головой и коленом.

Машина получила незначительные повреждения: придется поменять бампер, пострадала буква N на надписи.

После инцидента Лерчек заявила: «Главное, что все живы и здоровы».

На вопрос, не жалко ли ей машину, блогер ответила: «Это всего лишь железяка».

На место аварии приехал муж Лерчек Артем Чекалин. Вместе они отправились оформлять ДТП в ГИБДД.

Ранее 13 февраля Лерчек сообщала, что ее семья переехала в новый дом с бассейном.