Пропавший с телевидения ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов объявился в Майами

Дмитрий Борисов, занявший пост ведущего программы «Пусть говорят» на Первом канале вместо Андрея Малахова, уже долгое время не появлялся в публичном пространстве. Еще в прошлом году судьба ток-шоу оказалась в подвешенном состоянии. Сначала оно вовсе пропало из сетки вещания, затем начало появляться раз в неделю, а последний на сегодняшний момент выпуск вышел перед Новым годом. После этого тележурналист буквально исчез и перестал как-либо выходить на связь.

Несмотря на, что Борисов публичный человек, социальные сети он ведет не активно и лишь изредка публикует там какие-то фотографии. Поэтому по его личному блогу практически невозможно понять, что происходит в его жизни. Несколько месяцев после обсуждения крайней программы «Пусть говорят» с астрологами и нумерологами, который растаскали на мемы, никто в принципе не знал даже, где сейчас находится Дмитрий. Но недавно тайное все-таки стало явным.

Местонахождение телеведущего раскрыла бывшая супруга Романа Малькова – нынешнего мужа актрисы Анастасии Макеевой. По информации издания kp.ru, Светлана Малькова, проживающая сейчас в США, встретила в Майами пропавшего Борисова. По всей видимости, они посетили спектакль «Евгений Онегин» с Борисом Смолкиным в главной роли, который показывали 3 мая.

Как именно ведущий оказался за пределами Родины и с какой целью он улетел – неясно. Также загадкой остается то, переехал он на совсем или же просто решил взять отпуск от работы.

Ранее появилась новая информация по уголовному делу Елены Блиновской. Заключенная под домашний арест блогер продолжала продавать свои марафоны через помощников, за что получила предупреждение. Правоохранители сообщили, что, если она не перестанет это делать, ее отправят в СИЗО.