Пропавший с телевидения Дмитрий Нагиев неожиданно вернулся в эфир ведущим шоу «Две звезды»

Уже довольно продолжительное время Дмитрий Нагиев не появлялся на телевидении. Руководство Первого канала объявило, что бессменный ведущий «Голоса» ушел в бессрочный отпуск и вернется от тогда, когда сам посчитает нужным. А сам артист о своих планах на будущее практически не говорил. Однако 8 марта он неожиданно появился в эфире.

В Международный женский день Нагиев стал ведущим праздничного выпуска шоу «Две звезды. Отцы и дети». В специальном эпизоде проекта сцену с Дмитрием делила Жанна Бадоева, а с вокальными номерами выступили звезды эстрады со своими детьми. Так, зрители увидели выступления Наташи Королевой, Архипа и Тарзана, Олега и Родиона Газмановых, Александра и Никиты Малининых, Ларисы Долиной и ее внучки Саши, а также других.

При обсуждении выпуска пользователи Сети отметили, что за перерыв Нагиев не растерял хватки. Он много шутил, импровизировал и даже дарил цветы участницам.

Напомним, что с конца прошлого года Дмитрий не появлялся в эфире Первого канала, уйдя в тень. Выяснилось, что во время своего отсутствия на телевидении он занимался актерской карьерой. Ведущий вернулся на театральную сцену, с которой начинал, ради спектакля «Кыся». После этого былаа информация, что Нагиев задействован вместе с Настей Ивлеевой в каком-то новогоднем шоу, но это так и не подтвердилось. И скорее всего артисты снимались в совместной рекламе.

При этом в Сети известный ведущий тоже перестал часто появляться. А недавно после долгого отсутствия опубликовал видеообращение к телеканалу «Муз ТВ». В нем он публично отказался от предложения участвовать в их музыкальной премии в 2023 году. При этом актер отметил, что вернется, когда будут действительно достойные для награждения вокалисты.

Ранее Дмитрий Нагиев поделился своими мыслями по поводу будущего российского шоу-бизнеса.