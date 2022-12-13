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16:40, 13 декабря 2022
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Пропавший с телеэкранов Александр Балуев стал похож на дедушку

Пропавший с телеэкранов Александр Балуев стал похож на дедушку

Актера Александра Балуева длительное время не видели в передачах и новых проектах. Ходили слухи, что он сильно болеет. Актер, наконец, нашелся – он оказался занят в новом кинопроекте.

Балуев снялся в детективном сериале с Еленой Яковлевой – их персонажи расследуют убийство.

Увидеть результат можно будет на канале «Россия 1» уже 19 декабря.

64-летний актер заявил, что ему было интересно сотрудничать с профессиональной и дружной командой, работавшей над фильмом.

На опубликованном изданием BLITZ+ кадре со съемок видно, что Балуев сильно изменился и постарел.

Ранее оперная певица Анна Нетребко появилась с осветленными волосами и стрижкой под мальчика. Поклонники, привыкшие видеть ее в черном цвете, отметили, что она ужасно сдала.

Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Источник:BLITZ+
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