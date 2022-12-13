Анна Нетребко ужасно постарела с новым цветом волос и стрижкой под мальчика

Оперная певица Анна Нетребко резко сменила имидж, хотя на протяжении многих лет не экспериментировала с внешностью. С новым цветом волос и стрижкой под мальчика она ужасно постарела.

Нетребко показала себя с осветленными волосами, хотя раньше всегда выбирала черный цвет. Певицу в новом образе сравнили с бухгалтером, завучем и учительницей.

Но поклонникам не стоит беспокоиться: новый имидж – это театральный грим. Нетребко собирается в таком виде выступать перед французской публикой.

Ранее сообщалось, что оперная певица перенесла операцию из-за проблемы в правом плече. Артистка несколько месяцев страдала от изнуряющей боли.