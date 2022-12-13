10:57, 13 декабря 2022
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Анна Нетребко ужасно постарела с новым цветом волос и стрижкой под мальчика
Оперная певица Анна Нетребко резко сменила имидж, хотя на протяжении многих лет не экспериментировала с внешностью. С новым цветом волос и стрижкой под мальчика она ужасно постарела.
Нетребко показала себя с осветленными волосами, хотя раньше всегда выбирала черный цвет. Певицу в новом образе сравнили с бухгалтером, завучем и учительницей.
Но поклонникам не стоит беспокоиться: новый имидж – это театральный грим. Нетребко собирается в таком виде выступать перед французской публикой.
Ранее сообщалось, что оперная певица перенесла операцию из-за проблемы в правом плече. Артистка несколько месяцев страдала от изнуряющей боли.
Источник фото:Armin Weigel/DPA/East News
Источник:Пятый канал
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: