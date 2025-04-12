Пропавший с экранов Иван Ургант впервые за долгое время снялся в новом российском проекте. Вместе с другими артистами телеведущий появился в ролике ко дню рождения детского хосписа «Дом с маяком». Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу благотворительного проекта.

Иван Ургант вместе с Александром Петровым, Ксенией Раппопорт, Дарьей Мельниковой и другими коллегами поддержал детский хоспис «Дом с маяком», которому 10 апреля исполнилось 12 лет. В новом видео знаменитости рассказали, какими друзьями они являются. Для экс-ведущего шоу «Вечерний Ургант» съемки для проекта стали первыми за долгое время. Актер появился в кадре с чашкой чая и рассказал о своей заботе.

«Меня зовут Иван Ургант, и я заботливый друг», — отметил телеведущий.

Благотворительный фонд «Дом с маяком» более 10 лет оказывает помощь тяжелобольным детям и молодым взрослым до 30 лет. Проект обеспечивает пациентов в хосписе или на дому необходимыми лекарствами, лечебным питанием, сопровождением и медицинской техникой.

Напомним, Иван Ургант пропал из телеэфира весной 2022 года, когда из сетки вещания Первого канала убрали его шоу «Вечерний Ургант». Позднее выяснилось, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст поддержал идею вернуть телеведущего на российские экраны, но официальных заявлений не поступало. Недавно в Сети «всплыло» старое интервью актера, в котором он заговорил об отъезде из России и назвал условия своей эмиграции.

«Нет возможности работать, нет возможности зарабатывать, нет возможности делать то, что хочешь, читать то, что хочешь, смотреть то, что хочешь, разговаривать с теми людьми, с которыми хочешь, и внутреннее ощущение, что жить больше невозможно. Вот тогда уже…» — заявил тогда Иван Ургант.

Ранее сообщалось о том, что Тамара Семина высказалась о присвоении Ивану Урганту статуса иноагента. Народная артистка РСФСР заявила: «Кому он нужен, этот предатель? Надо его не просто признать иноагентом, а запретить въезд в Россию».