«Кому нужен этот предатель?»: Тамара Семина призвала запретить Урганту въезд в РФ

Народная артистка РСФСР Тамара Семина призвала запретить телеведущему и актеру Ивану Урганта въезд в Россию. Ее слова приводит издание «Абзац».

Накануне выяснилось, что Минюст РФ проверяет основания для признания Ивана Урганта иноагентом. По мнению звезды «Вечного зова», подобное наказание может стать слишком мягким для артиста.

«Зачем до сих пор продвигают этого недостойного человека? Кому он нужен, этот предатель? Надо его не просто признать иноагентом, а запретить въезд в Россию. Ужас один! Родина ему и таким же, как он, давала дворцы, открывала все двери. Почему он давно не уехал? Потому что отоваривался!», — высказалась Семина.

Напомним, Иван Ургант пропал из телеэфира весной 2022 года, когда из сетки вещания Первого канала убрали его шоу «Вечерний Ургант». Позднее выяснилось, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст поддержал идею вернуть шоумена в телеэфир. Однако официальных заявлений по этому поводу до сих пор не было.

Ранее журналист Владимир Познер признался, что проверки на иноагентство Урганта вызывают чувство неловкости.