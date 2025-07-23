Пропавшего в Нью-Йорке певца Оскара нашли в районе Брайтон-Бич

Певец Шамиль Малкандуев, выступающий под псевдонимом Оскар, нашелся в районе Брайтон-Бич в Нью-Йорке. Родственники месяц искали автора хитов «Между мной и тобой» и «Бег по лезвию ножа». Кадры с артистом публикует Super.ru.

О жизни певца после отъезда из России и его исчезновении сообщал Telegram-канал Mash. Близкие артиста, обеспокоенные его исчезновением, даже обращались в полицию — Оскар перестал выходить на связь и не забрал посылки от российских фанатов.

Однако, как выяснилось, 46-летний музыкант сознательно живет на улице, сменил имя и отказывается от помощи.

По данным источника, бывший певец просит милостыню и злоупотребляет алкоголем, при этом отвергая предложения о лечении.

Несмотря на тяжелую ситуацию, Оскару до сих пор принадлежат права на его песни в России, и он получает авторские отчисления. Кроме того, у его родителей есть 92-метровая квартира в московском районе Люблино.

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