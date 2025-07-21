Пропавшего исполнителя хита «Медуза» Matrang нашли в психо-наркологической клинике: что известно

Рэпер Matrang, ставший известным после выпуска трека «Медуза», последние полтора года не появлялся на публике. Как стало известно Telegram-каналу Mash, все это время он находился на лечении в рехабе. Сестра исполнителя уточнила, что он все еще изолирован и пока неизвестно, когда его выпишут.

Лечение от зависимости* рэпер начал еще в январе 2024 года. За рехаб он заплатил 650 тысяч рублей. Он прошел 28-дневный курс терапий, в ходе которых выяснилось, что у Matrang есть еще и психическое расстройство. Из-за него пациента перевели в более закрытое учреждение.

Сейчас артист находится в полной изоляции от внешнего мира. Ему разрешено звонить близким лишь один раз в неделю, причем разговор должен быть коротким. Комплексная программа стоит от 150 тысяч рублей.

Сестра Matrang поделилась, что его лечение затянулось. Пока известно лишь то, что к осени рэпера не выпишут, так как его состояние еще не стабильно. Другие подробности не уточняются.

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