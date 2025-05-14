«Меня уничтожали не по-детски»: Катя Лель о мировом успехе, поисках любви и даре исцеления

Катя, в этом году у Вас 30-летие творческой деятельности. Что для Вас значит эта дата?

30-летие творческой деятельности для меня, конечно, особенная дата, которая даёт большой творческий опыт, огромное количество испытаний, взлётов, падений, разочарований. Благодаря всему этому я стала ещё сильнее. Спасибо всем учителям!

Вы рассказывали, что Вас приглашали в группу «Блестящие». Не жалеете, что пошли по иному пути?

Конечно же, это был, безусловно, хороший шанс попасть в шоу-бизнес. Но я понимала, что моя творческая жизнь должна сложиться в сольном пении, поэтому я не жалею и именно поэтому отказалась пойти на прослушивание в группу «Блестящие».

Всегда ли Вы верили в свой успех? Одолевало ли Вас когда-то отчаяние и желание уйти со сцены?

Я всегда верила в свой успех, несмотря даже на годы невыносимой борьбы в шоу-бизнесе, когда меня уничтожали не по-детски. Я всегда верила в то, что это пройдет. Поэтому благодарю за все эти годы испытаний.

В одном интервью Вы рассказывали, как продюсер заставлял сидеть Вас на диетах, как Вам снились «прилавки с тортами» из-за ограничений. А на что Вам приходилось еще идти ради успеха?

Безусловно, это вся жизнь под прицелом. Ты не можешь позволить себе расслабиться и делать то, что хочется твоей душе. Личная жизнь требует всегда всеобщего внимания. Поэтому, конечно же, иногда хочется, чтобы тебя никто не видел. Но это невозможно: если ты выбрал этот путь, значит, нужно принимать это с благодарностью и жить в этом непростом мире.

В этом году у Вас произошло еще одно знаковое событие – присвоение звания заслуженной артистки РФ, с чем нельзя не поздравить! Расскажите, было ли у Вас предчувствие этого события? И какие новые цели ставите перед собой?

Я безумно благодарна Владимиру Владимировичу Путину за столь высокую оценку, за звание заслуженного артиста Российской Федерации, о котором я мечтала и ждала целых 10 лет. Это достойно большого уважения и признания. И, конечно, это даёт большой стимул к новым высотам, к внутреннему комфорту. Особенно сейчас, когда у меня 30-летний юбилей творческой деятельности. Поэтому я бесконечно признательна всем моим поклонникам и нашему президенту за высокую оценку.

После присвоения звания многие звезды негативно высказались в Ваш адрес. Задела ли Вас их критика?

Вот поверьте, вообще никак не задела. Сегодня я наконец-то уже пришла к такому состоянию, когда могу себе позволить не замечать низкочастотные высказывания в свой адрес. Потому что, прежде всего, это отображение себя, это их зеркало. То, что они говорят, транслируют, это они говорят о себе. Как говорит наш президент: «Кто обзывается, тот так и называется». Вот абсолютно точно так и есть. Поэтому я с безразличием и пониманием отношусь ко всем высказываниям в свой адрес, и меня это вообще не интересует. Я знаю, где я нахожусь, что я делаю, что я живу во благо людям, и для меня этого достаточно.

Катя, не задумывались в знаковый для Вас год удивить поклонников кардинальной сменой имиджа: нарастить волосы или сменить цвет? Или Вы все же консерватор?

Пока мне комфортно в моем имидже с таким цветом волос, с такой стрижкой, мне так нравится. Но я абсолютно неконсервативная. Я очень часто менялась за свои 30 лет творческой деятельности и цветом волос, и их длиной, и стилем. Но я не знаю, что будет завтра.

За 30 лет выступлений у Вас, наверняка, происходили необычные ситуации во время концертов. Поделитесь, какой случай стал самым запоминающимся? Может, Вас чем-то удивляли поклонники?

Конечно, было много разных историй за 30 лет творческой деятельности. Я очень хорошо помню момент, когда на гастролях в каком-то из городов молодой человек на эмоциях выбежал на сцену. Охранники стали за ним следовать и пытаться его увести от меня. Но что он сделал? Он лег на живот и крепко вцепился мне в щиколотки. И я поняла, что нужно эту ситуацию нейтрализовать. Перестала петь, стала с ним разговаривать, чтобы успокоить человека, предотвратить агрессию или непредсказуемую реакцию, которая могла бы у него быть. И говорю: «Давайте вместе будем петь!». И он говорит: «Давайте!».

Да, это было очень смешно, эмоционально и навсегда запомнилось!