«Меня уничтожали не по-детски»: Катя Лель о мировом успехе, поисках любви и даре исцеления
© Пресс-служба телеканала «Россия»
В начале нулевых Катя Лель выпустила свой главный трек «Мой мармеладный». Успех композиции сделал из Кати одну из самых востребованных певиц шоу-бизнеса: ее хит звучал в эфире радиостанций, его напевали и пытались понять смысл слов «попробуй джага-джага».
Через 20 лет после премьеры «Мой мармеладный» вновь дал о себе знать, попав в топ-3 мировых трендов на Spotify и тем самым получив вторую жизнь. Под песню снимали модные ролики, ее текст переводили на английский, а сама Катя стала популярной во всем мире. Но за любой историей успеха скрываются осуждения и зависть коллег. Многие звезды не только не поддержали Катю, но и раскритиковали даже тогда, когда ей присвоили звание заслуженной артистки России.
Несмотря на хейт, Лель продолжает заниматься любимым делом, записывает дуэты с молодежью и работает над песней, которая, по ее словам, станет успешнее «Моего мармеладного». А еще артистка принимает участие в различных ТВ-проектах. На этот раз она вошла в состав команды «Звезды» музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь» телеканала «Россия».
В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» Катя ответила коллегам на критику, вспомнила о самом необычном выступлении, рассказала о жизни после развода и даре исцеления.
Катя, Вы вошли в состав команды «Звезды» музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь» телеканала «Россия», которое выйдет в эфир 16 мая. Расскажите, насколько хорошо Вы разбираетесь в людях? Тяжело ли Вам было вывести обманщика на чистую воду и угадать, что он не умеет петь?
Я получила удовольствие от игры, в которой нужно было понять, где происходит настоящее, а где мнимое. И, конечно, было не так просто угадать, реально ли человек владеет голосом и реально ли он поет, потому что настолько все четко определено мегапрофессионалами, работой всего коллектива шоу. Было очевидно, что все отточено, начиная от жестов, взгляда, дыхания, движений. То есть учили всему, чтобы сбить с толку – поющий человек или просто блефует и изображает, что умеет петь. Поэтому спасибо огромное за такой опыт!
Конечно, интуиция была. И, главное, я поймала себя на том, что первое мнение было абсолютно правдивым. Как только начинаешь думать, сравнивать или размышлять, тогда уже начинает внедряться ненужная информация. Вот самая первая информация, которая приходила в голову, и была абсолютно правдивой, была в десятку.
Можете ли Вы назвать себя командным игроком? Всегда ли Вы были согласны с мнением коллег?
Для меня командная игра – это всегда очень увлекательно, тем более с такими мэтрами нашей эстрады – Игорем Николаевым, Яном Цапником и Кларой Новиковой. Было безумно интересно находиться в одной команде и спорить, и искать, и смеяться, и разочаровываться. Это было незабываемо!
По правилам шоу, две команды борются за миллион. Вам важно было выиграть денежный приз? Насколько Вы азартна?
Выиграть миллион, конечно, с одной стороны, хотелось. С другой, – ты понимаешь, что это всё игра, и миллион нужно делить на много-много людей. Поэтому у меня не было задачи выиграть, у меня была задача получить удовольствие от командной игры. Это было действительно очень азартно, эмоционально и прикольно.
Катя, в этом году у Вас 30-летие творческой деятельности. Что для Вас значит эта дата?
30-летие творческой деятельности для меня, конечно, особенная дата, которая даёт большой творческий опыт, огромное количество испытаний, взлётов, падений, разочарований. Благодаря всему этому я стала ещё сильнее. Спасибо всем учителям!
Вы рассказывали, что Вас приглашали в группу «Блестящие». Не жалеете, что пошли по иному пути?
Конечно же, это был, безусловно, хороший шанс попасть в шоу-бизнес. Но я понимала, что моя творческая жизнь должна сложиться в сольном пении, поэтому я не жалею и именно поэтому отказалась пойти на прослушивание в группу «Блестящие».
Всегда ли Вы верили в свой успех? Одолевало ли Вас когда-то отчаяние и желание уйти со сцены?
Я всегда верила в свой успех, несмотря даже на годы невыносимой борьбы в шоу-бизнесе, когда меня уничтожали не по-детски. Я всегда верила в то, что это пройдет. Поэтому благодарю за все эти годы испытаний.
В одном интервью Вы рассказывали, как продюсер заставлял сидеть Вас на диетах, как Вам снились «прилавки с тортами» из-за ограничений. А на что Вам приходилось еще идти ради успеха?
Безусловно, это вся жизнь под прицелом. Ты не можешь позволить себе расслабиться и делать то, что хочется твоей душе. Личная жизнь требует всегда всеобщего внимания. Поэтому, конечно же, иногда хочется, чтобы тебя никто не видел. Но это невозможно: если ты выбрал этот путь, значит, нужно принимать это с благодарностью и жить в этом непростом мире.
В этом году у Вас произошло еще одно знаковое событие – присвоение звания заслуженной артистки РФ, с чем нельзя не поздравить! Расскажите, было ли у Вас предчувствие этого события? И какие новые цели ставите перед собой?
Я безумно благодарна Владимиру Владимировичу Путину за столь высокую оценку, за звание заслуженного артиста Российской Федерации, о котором я мечтала и ждала целых 10 лет. Это достойно большого уважения и признания. И, конечно, это даёт большой стимул к новым высотам, к внутреннему комфорту. Особенно сейчас, когда у меня 30-летний юбилей творческой деятельности. Поэтому я бесконечно признательна всем моим поклонникам и нашему президенту за высокую оценку.
После присвоения звания многие звезды негативно высказались в Ваш адрес. Задела ли Вас их критика?
Вот поверьте, вообще никак не задела. Сегодня я наконец-то уже пришла к такому состоянию, когда могу себе позволить не замечать низкочастотные высказывания в свой адрес. Потому что, прежде всего, это отображение себя, это их зеркало. То, что они говорят, транслируют, это они говорят о себе. Как говорит наш президент: «Кто обзывается, тот так и называется». Вот абсолютно точно так и есть. Поэтому я с безразличием и пониманием отношусь ко всем высказываниям в свой адрес, и меня это вообще не интересует. Я знаю, где я нахожусь, что я делаю, что я живу во благо людям, и для меня этого достаточно.
Катя, не задумывались в знаковый для Вас год удивить поклонников кардинальной сменой имиджа: нарастить волосы или сменить цвет? Или Вы все же консерватор?
Пока мне комфортно в моем имидже с таким цветом волос, с такой стрижкой, мне так нравится. Но я абсолютно неконсервативная. Я очень часто менялась за свои 30 лет творческой деятельности и цветом волос, и их длиной, и стилем. Но я не знаю, что будет завтра.
За 30 лет выступлений у Вас, наверняка, происходили необычные ситуации во время концертов. Поделитесь, какой случай стал самым запоминающимся? Может, Вас чем-то удивляли поклонники?
Конечно, было много разных историй за 30 лет творческой деятельности. Я очень хорошо помню момент, когда на гастролях в каком-то из городов молодой человек на эмоциях выбежал на сцену. Охранники стали за ним следовать и пытаться его увести от меня. Но что он сделал? Он лег на живот и крепко вцепился мне в щиколотки. И я поняла, что нужно эту ситуацию нейтрализовать. Перестала петь, стала с ним разговаривать, чтобы успокоить человека, предотвратить агрессию или непредсказуемую реакцию, которая могла бы у него быть. И говорю: «Давайте вместе будем петь!». И он говорит: «Давайте!».
Да, это было очень смешно, эмоционально и навсегда запомнилось!
Катя, как считаете, случится ли в Вашей карьере такая песня, которая сможет стать успешнее «Моего мармеладного»?
Может ли песня быть еще успешнее, чем трек «Мой мармеладный»? Абсолютно! Все может быть. Я уже начинаю думать над этим вопросом. Как создать ту самую песню, которая бы не только радовала сердца людей, а наполняла бы новым светом, новой осознанностью. На новой частоте, в новых герцах, вибрациях. Потому что сегодня звук имеет колоссальное влияние на человека. Это такая звуковая терапия, исцеление нашей души. И совсем скоро мы все это будем ощущать.
Как родилась идея записать «Моего мармеладного» с Ваней Дмитриенко? Как считаете, почему трек не повторил успех оригинала?
В новогоднем фильме «Небриллиантовая рука» мне предложили спеть вместе с Ваней Дмитриенко. Это был, мне кажется, очень успешный опыт с разными поколениями. И мне очень понравилось, как это прозвучало. Другой вопрос, что невозможно перепеть оригинал. Да и ни к чему это. Оригинал – это первое восприятие. И когда пресса начинает задавать вопросы, заслуженно ли или не заслуженно, я всегда отвечаю: «Что об этом говорить?».
Ну давайте просто посмотрим, кто еще из наших русскоязычных артистов достиг такого результата. 100 миллионов просмотров в день песни по всему миру. Онавошла в тройку лидеров мирового чарта. Этим все сказано. Давайте дальше не будем считать, какое количество людей любит Катю Лель. Все же очевидно.
Как Ваша дочь отреагировала на то, что мама известна во всем мире? Была ли она в числе тех, кто снимал трендовые ролики на песню?
Было очень неожиданно, когда моя дочь сказала: «Мам, ты знаешь, что в Тик-Токе каждый пост – это твоя песня?». Я говорю: «Ты серьезно, ты шутишь?». Она видела всю эту безумную волну мирового тренда. Она очень воспитанная девочка. И когда вдруг дочка пришла с дискотеки в школе и сказала: «Мам, представляешь, диджей поставил твою песню, и все стали ко мне подбегать и петь со мной, это было так здорово!». Я говорю: «Видишь, как круто, когда любят песни твоей мамы. Радуйся, гордись этим, наслаждайся, это так ценно». Поэтому, конечно же, это – тренд, и она тоже его пела. И я наблюдаю за своими подружками, которые всегда поют мои песни, абсолютно разные, их любимые. И удовольствие видеть, как они это делают, с каким рвением. Это здорово!
Катя, Вашей дочке уже 16 лет. Советуется ли она с Вами в вопросах личной жизни?
Да, на днях моей дочери исполнилось 16 лет. Конечно же, я стараюсь находить с ней дружеский коннект, вовремя поговорить. Прошу, чтобы она меня знакомила со своими друзьями, и, конечно, в курсе, с кем она общается, и поддерживаю ее дружбу. Мы стараемся относиться с доверием друг к другу и говорить на любые вообще темы.
А сами открыты к новым отношениям? Принимаете приглашения на свидания?
Я у нее спрашивала, как она относится к тому, если за мамой будет ухаживать хороший человек. Сначала в меру того, что она единственная моя дочка, как-то пыталась сопротивляться. Но я сказала: «Помни о том, что будет счастлива мама, будет счастлива и дочка». И она поняла, что нельзя этому процессу мешать, что это абсолютно органичная система отношений. Человек не может быть один в этом мире. Тем более, такой человек, как ее мама – очень активная, веселая, жизнерадостная, имеющая много внимания вокруг. Дочь видит, естественно, всех людей рядом со мной, задает мне вопросы, иногда даже бывает со мной на встречах с людьми, которым я нравлюсь или которые мне нравятся. Она имеет свое мнение, мы с ней об этом говорим, говорим об этих мужчинах.
Сегодня я уже готова к новым отношениям. Я уже присматриваюсь к мужчинам, понимаю, что надо делать выбор, что человек должен находиться в гармонии с мужской и женской энергией, обязательно должно быть полноценное, общее, прекрасное, счастливое поле для того, чтобы строить дальнейшую совместную жизнь. Другой вопрос, что не так просто найти человека, который должен быть с тобой на одних вибрациях, на той же осознанности, на тех же интересах. Я уже много чего видела в этом мире, меня сложно удивить. Но можно удивить человечностью, открытостью, наполненностью. И, конечно же, человек должен быть состоявшимся и работающим над собой, который войдет в мое сердце не только по внешним данным, но и по внутреннему качеству.
Вы обладаете редким даром исцеления. Не забирает ли он Вашу энергию, ресурсы взамен на помощь другим? И распространяется ли дар исцеления на Вас?
Если ты должен жить во благо людям, значит, ты должен это делать. Поэтому я стараюсь помогать людям, знакомым, незнакомым, по зову своего сердца. Даже если это у меня забирает много времени и сил, моя совесть у меня спрашивает: «Ты боишься этого или сомневаешься в себе? Ты не хочешь помочь человеку, чья жизнь в твоих руках?». Было много таких примеров. Поэтому я стараюсь слышать себя, договариваться с собой, с теми силами, которые есть надо мной, силами света, и быть полезной во благо людям.
Да, конечно же, я могу это проявлять и к самой себе, помогать себе. И понимаю, что за этим стоит большее развитие, и меня ведут просто свыше. Все время я благодарю за то, что это есть во мне, благодарю, что могу помогать людям. Это очень большое предназначение!