Пропавшая София Ротару объявилась в Киеве: пришла на могилу мужа в годовщину смерти

Певица София Ротару, которая уже пару лет практически не появляется на публике, неожиданно опубликовала новое фото в Сети. Артистка прервала молчание, чтобы сообщить, что приехала в Киев для посещения могилы мужа.

Супруг Ротару Анатолий Евдокимов умер еще в 2002 году, однако смириться с утратой исполнительница так и не смогла. Каждый год 23 октября она приходит на кладбище, и эта осень не стала исключением.

София Ротару поделилась снимком у памятника. Она была в светлых джинсах и теплой жилетке. Глаза она скрыла очками, несмотря на отсутствие солнца.

«Единственный», - подписала фото певица.

Напомним, что Ротару буквально пропала после 2022 года. Она перестала приезжать в Россию, остановила концертную деятельность и начала вести затворнический образ жизни. Предположительно, сейчас артистка живет на вилле в Италии.

Ранее Эвелина Бледанс рассказала, почему София Ротару предала Россию и уехала после начала СВО.