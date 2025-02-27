58-летняя Татьяна Овсиенко объяснила, почему не вышла замуж за возлюбленного, которого ждала из тюрьмы

Певица Татьяна Овсиенко рассказала, почему так и не вышла замуж за бизнесмена Александра Меркулова, которого дождалась из тюрьмы. Оказалось, что она действительно долгое время ждала венчания, но потом просто перехотела.

По словам артистки, 17 лет назад возлюбленный пообещал жениться на ней, когда она обклеит холодильник магнитиками со своих гастролей. За это время Татьяна насобирала целую коллекцию сувениров из поездок, но предложения так и не получила.

«Теперь я не хочу. А зачем? Нам и так хорошо!» - заявила Овсиенко в беседе с mk.ru.

Певица призналась, что у них с возлюбленным все хорошо и без венчания. Поэтому она не видит смысла что-то менять.

«У нас совершенно уважительные отношения, мы очень хорошо друг друга понимаем. Но, наверное, Бог сказал: «Нет, Таня. Вот решишь сама, а я не дам тебе венчаться!» - отметила артистка.

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