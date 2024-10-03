Пропавшая со сцены певица Анита Цой занялась продажей солений и консервов

Певица Анита Цой запустила производство собственных консервированных продуктов. Желающим отведать маринованные овощи от исполнительницы хита «Небо» придется заплатить от 296 до 770 рублей за банку.

Как пишет Telegram-канал «Звездач», Цой специализируется на изготовлении и реализации кимчи по-корейски, маринованных огурцов, помидоров и перца. Кроме того, в ассортименте звезды есть кабачковая икра, хренодер, а также варенье и компоты.

Анита Цой уже активно продает свою продукцию на маркетплейсах, а также пытается привлечь внимание к соленьям с помощью коллеги по сцене Наташи Королевой. В Сети появились видеоролики, на которых исполнительница хита «Желтые тюльпаны» танцует на огромных банках с соленьями и поедает хрустящие огурцы.

Ранее Наташа Королева отправилась в свадебное путешествие на Мальдивы вместе с сыном Архипом Глушко и его молодой женой Мелиссой Волынкиной. В своем блоге невестка исполнительницы поделилась кадрами с отдыха, которые сняла ее знаменитая свекровь.