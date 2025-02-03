Пропавшая с экранов Регина Дубовицкая впервые за долгое время появилась на публике: фанаты не узнали телеведущую

Телеведущая Регина Дубовицкая впервые за долгое время появилась на публике. 81-летняя звезда «Аншлага» посетила светское мероприятие. Однако многие поклонники ее не узнали.

В Сети опубликовали свежие кадры с Дубовицкой, на которых было видно, как она изменилась за время своего отсутствия на экранах. Многие пользователи отметили, что артистка выглядела осунувшейся, сильно похудела. Впрочем, некоторые поддержали Регину Игоревну и защитили от хейтеров.

«Очень ухоженная, умничка», «Ребята, ей 81 год, дай Бог всем дожить до такого поклонного возраста», «Наша любимица и красавица», — написали в Сети.

К слову, на мероприятии Дубовицкая рассказала журналистам о дружбе с юмористкой Кларой Новиковой. По мнению телеведущей, ее подруга — удивительная женщина.

«Она, если где-то найдет интересную тряпку, то обязательно расскажет где, в каком магазине. И еще обязательно позвонит и скажет: „Вот здесь такое-то платье, как тебе нравится, его могут купить, но подождут, пока ты придешь“», — цитирует слова Дубовицкой «7Дней.ru».

Ранее Регина Дубовицкая рассказала о поцелуе с юмористом Михаилом Задорновым.