Не увидев Татьяну Доронину в палате, настырная племянница объявила актрису в розыск

У актрисы, режиссера и писательницы Татьяны Дорониной объявилась неизвестная родственница, называющая себя племянницей. Женщина по имени Елена Буянова с фотографией, якобы подтверждающей родственные связи, приехала в геронтологический центр, где находится 89-летняя звезда, и пыталась пробраться в палату, однако ее не пустили. Тогда настырная «племянница» обратилась в отдел розыска.

Она также написала о пропаже «тети» в Управделами президента и Совет по правам человека. По заявлению Буяновой в центр прибыл сотрудник полиции, но выяснилось, что Доронина никуда не терялась.

Сама актриса утверждает, что ее родственники похоронены и других нет. Буянову считают аферисткой – женщина активизировалась, как только в СМИ сообщили об элитной квартире актрисы на Фрунзенской набережной.

Ранее Доронина перенесла коронавирус. Ее доставили в больницу с 20%-ным поражением легких.