Пропавшая певица Жанна Агузарова зарабатывает на вкладах. Об этом сообщает Super.ru.

В последние годы концерты Жанны Агузаровой стали редкостью, а в 2024 году певица и вовсе отказывалась от выступлений на корпоративах даже за двойной ценник. Впрочем, на октябрь 2025 года у певицы все же запланирован большой сольник в Москве.

А пока, как выяснили журналисты, Агузарова зарабатывает деньги благодаря банковским вкладам. Певица успела вложить деньги под 21% годовых в апреле 2025 года, еще до снижения ключевой ставки. Известно, что сумма вклада составляет 1,5 миллиона рублей.

При такой ставке Агузарова за 12 месяцев заработает порядка 315 тысяч рублей.

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