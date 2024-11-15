«Продалась журналистам»: Ирина Болгар обвинила сестру во лжи и назвала предательницей

Ирина Болгар, называющая себя матерью детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, прокомментировала обвинения своей младшей сестры Марины Ивушкиной. Она заявила, что родственница оклеветала ее ради денег, полученных от продюсеров программы Андрея Малахова.

«Я узнала от родственников, что моя сестра взяла деньги от журналистов за то, чтобы свидетельствовать против меня. Этот удар был особенно болезненным. Я не могла поверить, что человек, с которым мы вместе росли, мог пойти на такое», - написала Болгар в своем блоге.

Она отметила, что часами пыталась донести до сестры необходимость молчать, а также хотела объяснить ей, с какими трудностями в жизни столкнулась. Однако родственница ее не услышала.

«Я надеялась на взаимопонимание, но все оказалось тщетно. В какой-то момент я просто не выдержала - сила предательства оказалась невыносимой», - разоткровенничалась Ирина.

Болгар также заверила, что помогала нуждающейся семье финансами и даже оплачивала врачей во время болезни матери. А после ее смерти предложила оплатить похоронные услуги при условии, что деньги поступят не на счет сестры, а напрямую в фирму, занимающуюся погребением.

«Я нашла ритуальное агентство и предложила сестре заняться организацией, чтобы я могла оплатить счет напрямую агентству. Но она отказалась, требуя перевести деньги на ее личный счет», - заверила экс-возлюбленная миллиардера.

Ранее Марина Ивушкина заявила, что Ирина угрожает ей судом и при этом оскорбляет. В одном из сообщений Болгар назвала сестру «животным», а также указала родственнице на лишний вес и заявила, что она не из ее круга.