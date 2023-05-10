Пропавшая на 10 лет актриса Анна Азарова призналась, что покинула Россию из-за болезни сына

Известная по ролям в проектах «День выборов» и «Дорогая Маша Березина» Анна Азарова около 10-ти лет не появлялась в кино и сериалах. В свое время актриса предпочла оставить карьеру и посвятить всю себя близким. Сейчас, когда дети уже подросли, она стала постепенно возвращаться в профессию. Ее первой работой после долгого перерыва стала многосерийная лента «Звездный суд».

По признанию Анны, обратно «включаться» в актерство довольно сложно. Тем более, что много лет она была только мамой. Но на том, чтобы вновь начать сниматься, настояла семья. Азарова рассказала, что родные сами в какой-то момент стали интересоваться, почему она не берет новые проекты. Так она осознала, что у нее появилось больше свободного времени, а значит, можно попытаться снова стать известной без вреда для связи с детьми. Ведь именно из-за этого страха она покинула индустрию.

В первом большом интервью после 10-летнего перерыва актриса поделилась, что не жалеет о том, что выбрала семью, а не карьеру. Для нее было важно участвовать во всех жизненно важных моментах сыновей и дочерей, а, продолжая сниматься в кино, у нее бы такой возможности не было. Также Анна призналась, почему решила не только пропасть с экранов, но и уехать из страны. Как оказалось, это была вынужденная мера из-за болезни одного из ее мальчиков.

«Так получилось по семейным обстоятельствам, даже не совсем осознано. У сына были проблемы с глазом, и та медицина, которая нам требовалась, находилась в другой стране. Мы искали, нашли, восстановились, сейчас все великолепно», - рассказала Анна изданию «StarHit».

Азарова уточнила, что за границей они остались из-за теплого климата и школы. Это был как раз тот период, когда дети были еще маленькие, поэтому родители не захотели их дергать переездами. Сейчас же они всей семьей окончательно перебрались в Москву и планируют уже оставаться насовсем.

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