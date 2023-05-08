Стала известна настоящая причина исчезновения Дмитрия Борисова

Звезда новостей и телепрограмм Первого канала Дмитрий Борисов некоторое время назад исчез из публичной сферы.

Телеведущий много лет проработал на шоу «Пусть говорят», которое не выходит в эфир с декабря прошлого года. Дальнейшая судьба проекта неизвестна.

Как выяснилось, Дмитрий покинул территорию России и улетел в США. Раскрыла его местоположение художница и блогер Светлана Малькова, которая опубликовала на своей странице в соцсети совместную фотографию, сделанную в Майами.

Сам ведущий не комментировал пост и не выкладывал в Сеть свои фотографии из заграницы.

Поговаривают, что в Америке живет возлюбленная Дмитрия и он переехал туда, чтобы быть рядом с ней. По словам певца Георгия Иващенко, Борисов не хочет афишировать свою личную жизнь.

«Помню, когда в Москве с ним пересекался, у него была тогда очень пикантная, колоритная личная жизнь. Возможно, он перенес ее на время туда, в США», — цитирует слова артиста Экспресс газета.