Пропавшая из соцсетей на 3 месяца Катя Жужа рассекретила четвертую беременность

Светская львица и телеведущая Катя Жужа объявилась в социальных сетях после трехмесячного отсутствия и рассекретила беременность. Это будет уже четвертый ребенок блогера.

Еще в декабре прошлого года Катя шокировала поклонников новостями о переменах в личной жизни. Она призналась, что из-за них собирается уйти из публичного пространства на неопределенный срок. Правда, больше никаких подробностей не сообщила. Многие посчитали, что Жужа таким образом намекнула на проблемы в браке, но это оказалось вовсе не так.

Спустя три месяца телеведущая опубликовала в личном блоге первый за долгое время ролик. В нем она снялась с детьми и мужем. И на видео можно было заметить заметно округлившийся живот Кати. Срок своей беременности она не раскрыла, также она предпочла умолчать о поле будущего малыша.

Напомним, что Жужа воспитывает трех детей от разных мужчин. Первую она родила дочь Николь, а после - мальчиков-погодок Макса и Алекса от автогонщика и сына миллиардера Артема Маркелова. И судя по всему четвертый малыш у Кати тоже от него, так как супруги по-прежнему вместе и разводиться не собираются.

Ранее стало известно, что 56-летний диджей Дэвид Гетта стал отцом в третий раз.