56-летний диджей Дэвид Гетта стал отцом в третий раз. У него и его 32-летней возлюбленной Джессики Ледон родился сын. Об этом они рассказали в социальных сетях.

Музыкант не скрывал от поклонников, что в его семье будет пополнение. Он сообщил радостную новость о беременности избранницы еще на премии Latin Grammy Awards. А недавно Дэвид вышел на связь с фанатами и признался, что у него появился на свет мальчик. Его назвали Сайан.

Гетта опубликовал в личном блоге свежий снимок с семьей. На нем он обнимал малыша и его молодую маму.

«Любовь витает в воздухе! Добро пожаловать, Сайан», - написал Дэвид.

Напомним, что у диджея есть дети от предыдущих отношений. В 1992 году он женился на девушке по имени Кэти. Она была долгие годы для него не только супругой, но и деловым партнером. Вместе они воспитывали двух наследников – сына Элвиса и дочь Энджи. Однако в 2014 году брак распался, и вскоре после этого артист встретил свою нынешнюю возлюбленную.

Отношения с Джессикой у Дэвида были непростые. Они встречаются с 2015 года, но за это время не раз сталкивались с кризисами. Так, буквально два года назад они и вовсе расстались, но потом поняли, что все-таки хотят быть вместе.

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