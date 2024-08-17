«Пропала та Настя»: священник рассказал о раскаянии Ивлеевой

Настя Ивлеева скандально прославилась на всю страну из-за «голой» вечеринки, которую она организовала в клубе «Мутабор». Блогер столкнулась с «отменой» и сильным хейтом в Сети. Священнослужитель Павел Островский заявил, что экс-ведущая «Орла и решки» раскаялась и признала свою вину.

Ивлеева, говорит он, возгордилась и потеряла себя. Но священник уверен: звезде удалось это понять, признать свои ошибки и раскаяться. Островский вспомнил, что блогер была просто «Настей», и своей простотой как раз привлекала людей. Теперь она вернется к старому образу, считает священнослужитель.

«Она была очень искренняя, довольно простая, и правда эта привлекала людей. А потом в какой-то момент пропала та Настя и появилась «Анастасия Ивлеева», — рассказал он в интервью Евгении Медведевой.

Островский уверен: Ивлеева стала заложницей образа, и на ее месте могла бы оказаться любая звезда. Все люди порой совершают ошибки, заключил священник.

В конце 2023 года Настя Ивлеева устроила устроила скандальную вечеринку с «голым» дресс-кодом. После этого и ее саму, и гостей стали «отменять» на ТВ и в шоу-бизнесе. Филиппу Киркорову, Диме Билану, Лолите Милявской, Ксении Собчак пришлось публично извиняться за визит на тусовку.

Ранее блогер рассказала, что правильное питание помогает ей оставаться в форме.