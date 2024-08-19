Пропала актриса из «Гоголя» и «Тайн следствия» Людмила Лебедева

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Петербург» ищут актрису российских сериалов и кино Людмилу Лебедеву. Женщине, сыгравшей в «Гоголе» и «Тайнах следствия» 85 лет. Подробности сообщает издание «Фонтанка».

Ориентировка с фотографией артистки и ее данными появилась на сайте поискового отряда 19 августа. Там говорится, что родные не могут установить местонахождение женщины с воскресенья. Людмила Лебедева небольшого роста – 158 см, худощавого телосложения, с седыми волосами и голубыми глазами.

Какая именно была одежда на ней, информации нет. Место указано как – поселок Любань Тосненского района Ленобласти.

Известно, что актриса работала в 42 проектах и играла, в основном, эпизодические роли. Она известна по сериалам: Доктор Иванов. Чужая правда», «Условный мент-3», «Невский. Охота на Архитектора», «Тайны следствия-18» и фильмах, к примеру, «Гоголь. Страшная месть».

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