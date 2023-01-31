«Пропал друг»: горькая утрата заставила Ивана Урганта поседеть

Популярный ведущий Иван Ургант редко стал появляться на телевидении и в социальных сетях. Коллеги знаменитости в интервью признаются, что почти не общаются с ним. Сейчас звезду можно встретить на корпоративах, которые он ведет вместе с актрисой Екатериной Варнавой. Пока зрители о нем совсем не забыли, Иван решил добавить свое новое фото.

Знаменитость опубликовал в личном микроблоге снимок, на котором позировал в белой футболке с изображением чебурашки. На ней была надпись «Пропал друг». У Урганта было грустное выражение лица, а сам он резко изменился. Телеведущий заметно похудел, а его борода покрылась сединой.

«11 миллионов. Из них 12% из Индии. Вам спасибо, ребята!» — рассказал артист о числе своих подписчиков.