Пропал 1 млрд рублей: 47-летняя Чулпан Хаматова может быть замешана в финансовом скандале

Когда-то Чулпан Хаматова считалась самой успешной актрисой РФ. Она появлялась только в топовых проектах и была желанной гостьей на светских мероприятиях. Однако все изменилось в одночасье, и причиной этого стали провокационные высказывания актрисы. Год назад знаменитость перебралась в Латвию и там строит новую жизнь. Несмотря на переезд, Чулпан остается самой обсуждаемой персоной в России. И дело даже не в ее провокационных высказываниях в адрес россиян.

Как сообщает Telegram-канал «Я вам расскажу», Хаматова угодила в очередной крупный скандал. По информации источника, из ее благотворительного фонда «Подари жизнь» внезапно исчез 1 миллиард рублей. Существует версия, что знаменитость может быть причастна к произошедшей ситуации.

«Есть информация, что через подставные фирмы, по обманным схемам, актриса смогла вывести 1 миллиард рублей из своего фонда», — цитирует портал «Царьград» слова инсайдера.

К слову, на данный момент ни Чулпан, ни ее представители никак не комментировали подобное сообщение.

Ранее мы писали о том, что 47-летняя Хаматова готова выступить перед россиянами за 22 тысячи рублей в ОАЭ. Подробности читайте в этой статье.