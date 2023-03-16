47-летняя Чулпан Хаматова готова выступить перед россиянами за 22 тысячи рублей в ОАЭ

Когда-то Чулпан Хаматова считалась самой востребованной актрисой в России. Любой деятель кино мечтал пригласить ее в свой фильм, а сама знаменитость являлась частой гостьей светских мероприятий. Однако в прошлом году ситуация изменилась: артистка внезапно уехала в Латвию и стала оставлять гневные комментарии в адрес соотечественников. Теперь Чулпан оказалась в той ситуации, когда ей заново приходится строить карьеру, и, к слову, ей это не так легко удается.

Так, например, в местном театре Хаматову постигла неудача: был отменен спектакль «Старосветские помещики» с ее участием из-за «творческого провала». Однако знаменитость не унывает.

Совсем скоро она выйдет на сцену в ОАЭ с постановкой «Сны о рояле». По информации Woman.ru, Чулпан выступит на русском языке и зачитает стихотворения любимых поэтов. К слову, цена на билет весьма завышена. Так, за место на балконе организаторы мероприятия требуют 9100 тысяч рублей, а самая дорогая расценка доходит до двадцати двух тысяч рублей.

По подсчетам, за одно выступление Хаматова сможет получить несколько миллионов, а это — в разы меньше той суммы, которую она получала в России в «Современнике» и «Театре Наций».

Ранее мы писали о том, что актриса купила себе в Риге квартиру за миллион евро. Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой Дмитрий Назаров заговорил об отношениях с уволившим его Хабенским. Мужчина признался, что между ним и Константином «дружбы не было». Полное высказывание актера смотрите здесь.