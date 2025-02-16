«Пропаганда аморального поведения»: в Перми отменили концерт Лолиты Милявской

В Перми после жалоб общественников отменили гастроли певицы Лолиты Милявской. Концерт должен был состояться 19 марта в спорткомплексе имени Сухарева.

Как сообщает Telegram-канал «Пермь №1», покупателям билетов предлагается оформить возврат денег.

Отмечается также, что гуманитарный Центр Прикамья и фонд «Вежливые люди» призывали отменить мероприятие. По мнению активистов, высказывания 60-летней Лолиты противоречат традиционным ценностям, нормам морали, этики, а также могут подрывать доверие граждан и участников СВО к усилиям, направленным на патриотическое воспитание молодежи.

При этом особое возмущение противников исполнительницы хита «На Титанике» вызвал тот факт, что она должна была выступать на площадке, предназначенной для спортивных занятий детей.

«Подобное соседство не только неуместно, но и может быть расценено как косвенная пропаганда аморального поведения», — заявили представители Гуманитарного Центра Прикамья в своей группе «ВКонтакте».

Официальная причины отмены концерта не раскрывается. Напомним, в декабре 2023 года Лолита оказалась в центре скандала после посещения «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс. После скандала концерты певицы стали массово отменять по всей России.

Ранее Лолита рассказала, что после жалоб общественников был отменен концерт в Волгограде, запланированный на 5 марта. Певица рассказала, что ей прислали письмо, в котором попросили разрешения на проведение концерта сразу от нескольких ведомств.