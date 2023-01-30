Пропадает по ночам с обнаженными девушками: чем занимается Тарзан после развода

52-летний танцор Сергей Глушко, известный как Тарзан, увлекся делом, связанным с обнаженными девушками. Артист стал пропадать по ночам и не приходить домой.

Тарзан рисует портреты молодых девушек. Поклонникам нравится творчество артиста – подписчики готовы покупать его произведения искусства.

Девушки на полотнах Тарзана выглядят и впрямь как живые.

Связано ли новое увлечение танцора с разводом, о котором говорят в последнее время, неизвестно.

Сначала о расставании Тарзана и певицы Наташи Королевой сообщил юморист Павел Воля.

Недавно балерина Анастасия Волочкова заявила, что «переспала» бы с Тарзаном, и добавила, что певица, «вроде, уже не с ним».

Также известно, что впервые за много лет Королева встречала Новый год с семьей, без мужа. Где был танцор в это время, никто не знает.