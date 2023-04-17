Прооперировался из-за женщины: Прохор Шаляпин сделал важный орган меньше

Певец Прохор Шаляпин рассказал о пластической операции, сделать которую его убедила женщина. В результате важный орган артиста стал меньше.

«Я, признаюсь, нос немножко уменьшал в свое время, но если бы не женщина, которая меня на это сподвигла, я бы никогда не догадался пойти на это», - сообщил певец сайту mk.ru.

Имя женщины Шаляпин не раскрыл: певец лишь уточнил, что она тоже сделала операцию, после чего убедила артиста лечь под нож.

Два года назад Шаляпин вставлял золотые нити. Потом артист понял, что можно было обойтись без этого: достаточно ухаживать за лицом с помощью коллагена с гиалуроном и элементарных кремов.

Артист пришел к выводу, что «сделать пластику проще». В настоящее время певец не думает о пластических операциях – он используется для ухода базовые средства.

«Сейчас я не колю ничего», - сказал Шаляпин.

Ранее сын певицы Надежды Бабкиной Данила Заседателев раскрыл правду о ее пластических операциях.