Проникновенный тост: что пожелала Лариса Долина дочери Юлии Началовой на закрытом праздновании 18-летия

Певица Лариса Долина посетила закрытое празднование 18-летия дочери певицы Юлии Началовой – Веры Алдониной. Исполнительница является крестной матерью именинницы. На дне рождения она произнесла «проникновенный тост».

Об этом сообщил сайт mk.ru.

Долина появилась в красном брючном костюме. Волосы певица забрала в хвост.

Артистка в своей речи отметила «удивительный дар» Веры и указала, что та «абсолютно талантливый человек». Певица пожелала Алдониной успешного и «звездного» пути.

«Чтобы сбылось, что ты задумала, чтобы тебе никто никогда не мешал делать то, что ты хочешь. Чтобы на пути рядом всегда были те, кого ты хочешь видеть, кто тебе помогает по жизни», - сказала исполнительница.

Вера Алдонина отметила 18-летие 1 декабря. Она была в черном платье с золотыми пайетками.

Напомним, в этом году Алдонина окончила школу и поступила во ВГИК. Вера долгое время не могла поверить в происходящее – поступление в театральный вуз было ее мечтой.