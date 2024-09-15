«Медленно погружаюсь в реальность»: дочь Юлии Началовой призналась, что пытается привыкнуть к университету

Дочь Юлии Началовой раскрыла подробности обучения во ВГИКе.

Вера Алдонина в этом году окончила школу и осуществила свою мечту, связанную с поступлением в театральный институт. Наследнице Началовой всегда хотелось быть артисткой, как мама. Девушке даже удалось поступить во ВГИК на курс Александра Михайлова, известного как очень строгий и требовательный педагог, не одобряющий участие первокурсников в съемках.

Вера призналась, что до сих пор не может поверить в происходящее, так как никогда не думала, что ее возьмут в театральное училище. Кроме того, ее уже задействовали в нескольких крупных проектах. Однако Алдонина еще не знает, как ей удастся совместить работу и учебу и как на это отреагирует сам Михайлов.

«Я медленно погружаюсь в реальность, потому что еще не до конца верится, что это все правда. Очень еще волнительно... Это придется делать. Буду очень стараться, чтобы все было либо только вечером, либо в воскресенье», — рассказала дочь Началовой в шоу «Ты не поверишь!».

Также девушка поделилась, что уже задумывается о переезде, так как ей уже пора начинать свою взрослую самостоятельную жизнь.

Ранее мы писали о том, что 17-летняя дочь Юлии Началовой выступила в Кремле.