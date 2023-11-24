«Промеж глаз»: телеведущий Караулов* пригрозил избить Малахова за шоу о женитьбе Градского

Серия программ «Прямой эфир» телеведущего Андрея Малахова, посвященная обстоятельствам женитьбы народного артиста Александра Градского на Марине Коташенко, вызвала негативную реакцию у телеведущего Андрея Караулова* (признан иноагентом на территории РФ). Журналист, который много лет дружил с Градским, пригрозил ударить Малахова.

Караулов* отметил, что гости последних выпусков обвинили его в организации «незаконного бракосочетания и венчания» Градского с Коташенко. По словам журналиста, певец действительно женился за месяц до своей смерти, после 12 лет совместной жизни с Коташенко. Целью бракосочетания, говорит он, было желание исполнителя обеспечить наследством своих детей от возлюбленной и не позволить старшему сыну Даниилу «забрать все себе», пишет News.ru.

Друг Градского также опроверг прозвучавшие в программе предположения, что в момент женитьбы певец находился в неадекватном состоянии. Он обиделся на Малахова, который не позвал его в передачу, пообещав дать ведущему «Прямого эфира» «промеж глаз» — «не за себя, за Сашу».

Журналист назвал Малахова «мразью» и добавил, что телеведущий мог совершенно бесплатно выпустить серию программ о последних днях и наследстве Градского по просьбе Даниила. Караулов* считает, что родственники исполнителя в дальнейшем могут обратиться в суд с требованием о новом разделе наследства «по вновь открывшимся обстоятельствам в шоу Малахова».

Напомним, ранее сын Градского обвинил молодую жену отца и журналиста Караулова* в краже 100 млн.

*(признан иноагентом на территории РФ)