Променял на знойную итальянку: Пуговку из «Папиных дочек» бросил парень после пяти лет отношений

У 22-летней актрисы Кати Старшовой, запомнившейся зрителям по роли Пуговки в сериале «Папины дочки», произошли изменения. Еще недавно девушка была счастлива в отношениях с партнером по льду Василием. Но, как выяснилось, бойфренд променял звезду на знойную итальянку.

Год назад Катя дала интервью, в которой рассказывала об идиллии в отношениях с Василием. Их роман продлился более пяти лет и казалось, что все идет к замужеству. Но актриса была не уверена, что хочет связывать себя на данный момент с кем-то узами брака.

Как пишет «7Дней.ru», судя по всему, пара рассталась примерно полгода назад. Уже весной этого года Василий опубликовал в соцсетях фото, на которых он обнимает красивую итальянку. Снимок был сделан на Багамах, и Старшова, к слову, отдыхала с ними в одной компании. По-видимому, актриса осталась в хороших отношениях с бывшим парнем.

Екатерина Старшова стала популярна благодаря роли Пуговки в сериале «Папины дочки». На момент начала съемок ей было всего пять лет. После ситкома она сыграла несколько эпизодических ролей в фильмах, но Катя говорила, что не планирует становиться актрисой. Поэтому девушка поступила на факультет фундаментальной медицины. С 14 лет она занимается фигурным катанием — в последнее время Старшова решила посвятить себя спорту. Именно на занятиях она познакомилась со своим молодым человеком.

Ранее Анастасия Сиваева вернулась к своей роли в сериале «Папины дочки. Новые».