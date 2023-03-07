«Проломить основание черепа»: уволенному из МХТ Назарову угрожают жестоким убийством

В середине января художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский уволил из театра Дмитрия Назарова и его супругу. Причиной послужили скандальные высказывания актера, от которых он не пожелал отказываться. После этого звезда «Кухни» потерял работу и в отечественном кинематографе, из-за чего ему пришлось собрать вещи и уехать в Израиль.

Находясь за границей, Дмитрий часто выходит на связь с поклонниками из России, но весьма своеобразным способом. На собственном YouTube-канале артист регулярно представляет свои стихи довольно провокационного содержания. В них он нелестно отзывается о государстве, населении и в принципе о политической ситуации. Тексты Назарова постоянно подвергаются критике, но это его совершенно не задевает.

Однако есть все же сообщения, мимо которых артист пройти не может. По словам Дмитрия, ему поступает много писем, в которых открыто угрожают жестокой расправой и ему, и его супруге.

«Я говорю про людей, которые пишут: «Твою жену надо расстрелять, а тебе проломить основание черепа, когда будешь идти домой. Убить тебя, растоптать», - рассказал Назаров.

Отметим, что актер уже не раз признавался в том, что злые люди в Сети нападают на его семью, и это он стерпеть не может. По его словам, но спокойно воспринимает уже то, что «поливают грязью» его, но жену и детей он трогать не позволяет.

К слову, недавно Дмитрий Назаров впервые заговорил о своем увольнении и решении Константина Хабенского. Он утверждает, что худрук МХТ до последнего не хотел идти на радикальные меры, но его заставили избавиться от него. Сам актер зла не держит, хоть и говорит, что у коллеги не хватает природной хитрости, как у Табакова, чтобы обходить подобные ситуации.