«Пролезли через окно»: в дом певицы Бьянки проникли воры и украли дорогие украшения

Певица Бьянка сообщила об ограблении. В дом артистки влезли неизвестные и вынесли оттуда дорогостоящие украшения известных брендов.

По словам исполнительницы, воров было двое. Причем они точно знали, в чей дом проникали. Попали они через окно, но много украсть не успели. Бьянка предполагает, что их спугнул ее попугай.

«Они пролезли через окно — там, где ходят коты. У меня по дому летал попугай мой Боб, воры, видимо, его испугались и убежали», - заявила певица Super.

После ограбления артистка осмотрела все свои вещи и обнаружила пропажу. У нее исчезли сережки и браслет. Впрочем, как призналась Бьянка, о случившемся в полицию она не заявила. Певица считает, что это «бесполезно».

Напомним, что в июле этого года вокалистка сообщила о суде. Она разбиралась с кражей ее песен. Бьянка признавалась, что собирается требовать моральную компенсацию.

Ранее Бьянка рассказала, что встречалась с женатым мужчиной.