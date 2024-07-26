«Хотелось какого-то веселья»: Бьянка призналась, что встречалась с женатым мужчиной

Певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, призналась в романе с женатым мужчиной. По ее словам, избранник заверил, что находится в разводе.

«У меня на самом деле всегда было табу на женатых, но он оказался таким врунишкой! Он сказал, что они с женой в разводе, просто живут вместе, потому что у нее пока нет квартиры», - разоткровенничалась 38-летняя Бьянка в интервью Алене Жигаловой.

При этом артистка не стала скрывать, что быстро разоблачила обман, но все равно продолжила отношения.

«Просто мне хотелось какого-то веселья, и мне нужно было написать песню», - приводит Telegram-канал «Звездач» Бьянка.

Ранее певица высказалась о разводе Алсу и публично поддержала знаменитость. Бьянка призналась, что всегда восхищалась коллегой, и возмутилась предательством ее мужа Яна Абрамова, который, по слухам, не раз изменял артистке.