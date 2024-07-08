«Пролежала кассета на полке почти 30 лет»: стилист Лисовец показал редкие кадры с Жанной Фриске
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Стилист Влад Лисовец почтил память Жанны Фриске и показал редкие кадры с кассеты, которая хранилась у него на полке 30 лет. Мужчина отметил в соцсетях, что всегда любил артистку за ее красивую улыбку.
8 июля исполнительнице хита «А на море белый песок» исполнилось бы 50 лет. Родные, друзья, коллеги и поклонники делятся воспоминаниями о певице. Она умерла после тяжелой борьбы с глиобластомой – агрессивной формой опухоли мозга.
Лисовец написал трогательный пост в личном микроблоге и поделился кадрами, на которых молодая и красивая Жанна дает интервью.
«Пролежала кассета на полке почти 30 лет. Поздравляю тебя с днем рождения и всегда улыбаюсь, когда вспоминаю тебя и твою милую, красивую улыбку. С днем рождения, Жануська. Помним и любим», – написал стилист.
На архивном видео запечатлены солистки группы «Блестящие», сам Лисовец, ведущая Лера Кудрявцева. В интервью Жанна говорила о том, как любит сладости, соул музыку. Она рассказывала о том, как в свободное время занимается спортом, отдыхает с родителями и играет с собачкой. На следующих кадрах Фриске поет и танцует.
Поклонники отметили, какой красивой и лучезарной была Жанна, и что таких певиц в шоу-бизнесе больше нет.
Ранее отец Жанны Фриске рассказал, могла ли его дочь умереть от ЭКО. Напомним, что после смерти исполнительницы ходили слухи, что она прибегла к этой процедуре в надежде иметь ребенка, и сразу заболела. У нее действительно родился сын Платон, но родитель певицы заявил, что у Жанны не было ЭКО.