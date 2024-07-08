«Люди чепуху говорят»: отец Жанны Фриске рассказал, могла ли его дочь умереть от ЭКО

8 июля певице Жанне Фриске могло исполниться 50 лет. Но в 2015 году знаменитость умерла из-за рака головного мозга. Несмотря на сборы денежных средств и усилия врачей, артистку не удалось спасти. О болезни она узнала всего спустя несколько месяцев после родов: многие считали, что онкология возникла из-за ЭКО. Но отец звезды уверяет — Жанна не проходила процедуру искусственного оплодотворения.

Отец Фриске категорически отрицает, что она проходила ЭКО, в отличие от ее сестры Натальи.

«Не было никакого ЭКО: люди чепуху говорят. Откуда взяли это, я никак не пойму. Младшая дочь, Наташа, сделала ЭКО, мы этого не скрываем. И, если бы Жанна пошла на такую процедуру, она бы сказала», — рассказал Владимир Фриске в разговоре с mk.ru.

Он добавил, что в клинике, где наблюдалась певица, есть все записи, которые могут подтвердить его слова. Владимир Фриске не знает, кто запустил эту ложную информацию. Из-за этого семья знаменитости до сих пор гадает, что же вызвало болезнь у Жанны. В случае если бы она делала ЭКО, вопросов бы не возникло, говорит он.

Отец звезды до сих пор жалеет, что доверился в вопросе лечения дочери ее бывшему возлюбленному Дмитрию Шепелеву. По словам Владимира, если бы он взял все в свои руки, то звезда могла бы прожить еще полгода: ее здоровье сильно подрывала слежка папарацци.

Ранее певица Ольга Орлова объяснила, почему Жанна Фриске, несмотря на эффектную внешность и большое количество поклонников, так и не вышла замуж.