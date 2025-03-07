Прокурор запросил до 20 лет лишения свободы для укравших деньги у Волочковой

Прокурор запросил до 20 лет лишения свободы для укравших деньги у Анастасии Волочковой. Об этом сообщает ТАСС.

Анастасия Волочкова стала жертвой злоумышленников, пытаясь заработать деньги. Она обратилась в брокерскую компанию, которая обещала большие проценты на вклад. В результате балерина потеряла 1,7 млн рублей и не получила обещанных дивидендов. По информации источника, представитель государственного обвинения попросил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до 20 лет.

Отмечается, что злоумышленники не признают своей вины.

По данным следствия, обвиняемые предлагали состоятельным клиентам доверительное управление крупными суммами под высокий процент дохода, после чего их денежные средства похищались. Ущерб оценивается в более чем несколько сотен миллионов рублей.

Ранее балерина Анастасия Волочкова рассказала, что живет на гонорары от телеканалов. Подробности читайте в этой новости.