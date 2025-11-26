Прокурор запросил 3,5 года условно для актрисы Аглаи Тарасовой. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Сегодня в Домодедовском суде Москвы рассматривают дело в отношении Аглаи Тарасовой. Обвиняемую в контрабанде запрещенных веществ попросили приговорить к 3,5 годам условно с испытательным сроком 3 года. С таким требованием выступил прокурор.

Сейчас в суде начались прения сторон. До этого были выслушаны стороны защиты и обвинения, свидетели.

Напомним, актрису Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово 28 августа. В ее вейпе обнаружили запрещенное вещество. Пока шло следствие, знаменитость находилась под запретом определенных действий — ей нельзя было пользоваться телефоном и мессенджерами.

